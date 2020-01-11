Сабина Алтынбекова дебютировала с победы за клуб-победитель Арабской Лиги чемпионов
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова дебютировала за новый клуб — «Аль-Васл» из ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова дебютировала за новый клуб — «Аль-Васл» из ОАЭ, передает корреспондент Vesti.kz.
Это произошло в матче чемпионата страны против молодежной команды «Аль-Ахли». Команда Алтынбековой победила со счетом 3−2.
«Первая игра в 2020 году. Первый матч за “Аль-Васл”. Первая победа», — прокомментировала результат спортсменка.
О переходе Алтынбековой в клуб из ОАЭ стало известно в декабре. В 2019 году «Аль-Васл» стал победителем Арабской лиги чемпионов по волейболу.
Для 23-летней Алтынбековой «Аль-Васл» стал второй зарубежной командой в карьере. В 2015 году она выступала за CSS Sunbeam из второй по силе лиги Японии. На родине волейболистка защищала цвета «Алматы».