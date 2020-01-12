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12 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты столичного «Строителя» одержали победу в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты столичного «Строителя» одержали победу над могилевским «Коммунальником» со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:10) в матче 10-го тура чемпионата Беларуси, на три очка приблизившись к лидерам турнира солигорскому «Шахтеру», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч начался под диктовку могилевчан, которые долго вели по ходу стартового сета. Однако в итоге опыт многократных чемпионов Беларуси сказался, и «Коммунальник» не смог переломить ход встречи. В оставшихся сетах минчане без проблем смогли одолеть неуступчивых конкурентов. Наиболее результативными игроками в команде Александра Сингаевского стали бразилец Винисиус До Сантос и Сергей Антонович, набравшие по семь очков. У «Коммунальника» лидером атак стал Павел Галота (8 пунктов).

Кроме поединка в Могилеве состоялись еще три матча чемпионата Беларуси. Столичный МАПИД дома уступил гомельской «Энергии» — 1:3 (22:25, 17:25, 26:24. 23:25). «Борисов-БГУФК» в гостях не смог сладить с обуховским «Легионом» — 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:16). Матч брестского «Западного Буга» и витебского «Марко-ВГТУ» завершился в пользу представителей юго-западного региона Беларуси — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Отметим, что солигорский «Шахтер», получивший благодаря соревновательному календарю чемпионата паузу, воспользовался ею для товарищеского матча с клубом российской суперлиги «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). Увы, белорусы уступили — 1:3 (21:25, 25:17, 23:25, 22:25).

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