Волейболисты столичного «Строителя» одержали победу в матче 10-го тура чемпионата Беларуси

Матч начался под диктовку могилевчан, которые долго вели по ходу стартового сета. Однако в итоге опыт многократных чемпионов Беларуси сказался, и «Коммунальник» не смог переломить ход встречи. В оставшихся сетах минчане без проблем смогли одолеть неуступчивых конкурентов. Наиболее результативными игроками в команде Александра Сингаевского стали бразилец Винисиус До Сантос и Сергей Антонович, набравшие по семь очков. У «Коммунальника» лидером атак стал Павел Галота (8 пунктов).