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15 января, источник: ИА Башинформ

Глава Башкирии подписал указ о проведении в Уфе этапа ЧМ по волейболу FIVB-2022

В башкирской столице в 2022 году состоится этап чемпионата мира по волейболу FIVB. Указ о его подготовке и проведении в Уфе подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

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Источник: РИА "Новости"

Этап ЧМ по волейболу проводится в столице Башкортостана «в связи с проведением чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года на территории Российской Федерации», отмечается в документе, опубликованном 15 января на Официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.

Радий Хабиров поручил правительству до 31 декабря разработать и утвердить план мероприятий, смету расходов по подготовке и проведению предстоящего этапа чемпионата мира по волейболу в Уфе.

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