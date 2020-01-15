Глава Башкирии подписал указ о проведении в Уфе этапа ЧМ по волейболу FIVB-2022

Глава Башкирии подписал указ о проведении в Уфе этапа ЧМ по волейболу FIVB-2022

В башкирской столице в 2022 году состоится этап чемпионата мира по волейболу FIVB. Указ о его подготовке и проведении в Уфе подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.