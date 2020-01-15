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15 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» обыграли «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Строителя» обыграли солигорский «Шахтер» в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:1 (25:23, 18:25, 25:22, 25:22), передает корреспондент БЕЛТА.

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Матч в Минске начался под диктовку «горняков», однако удержать преимущество гости не смогли. Тренерский штаб минчан произвел перестановку в диагонали, выпустив вместо Артема Кудряшова опытного Сергея Окулича. Его подачи стали неразрешимым ребусом для принимающих «Шахтера», счет стал 16:13 в пользу хозяев. Виктор Бекша ответил Александру Сингаевскому серией замен, но повлиять на исход стартового сета они не смогли.

Вторая партия стала бенефисом игроков команды из Солигорска. Подачи Андрея Радюка, блок и атаки первым темпом принесли немало неприятностей «Строителю», который был вынужден признать превосходство соперников на данном отрезке матча.

Третий сет начался с результативных атак Сергея Окулича. Свое слово сказал и бразилец Винисиус, заменивший Владислава Давыскибу. Усилием воли «горняки» сравняли счет, но большего достичь не смогли из-за ошибок при игре первым темпом.

Заключительная партия долгое время складывалась в пользу «Шахтера», однако концовку лучше провели минские волейболисты. Свое веское слово сказал опытный Сергей Антонович.

Помимо игры в Минске, состоялись еще три матча 11-го тура мужского чемпионата Беларуси, в которых были зафиксированы следующие результаты. Гомельская «Энергия» обыграла «Коммунальник-Могилев» — 3:0 (25:21, 25:17, 25:21). Волейболисты из витебского «Марко-ВГТУ» на тай-брейке уступили столичному МАПИДу — 2:3 (25:20, 20:25, 21:25, 25:21, 13:15). «Борисов-БГУФК» на своей площадке заставил капитулировать брестский «Западный Буг» — 3:1 (25:15, 19:25, 25:19, 25:19).

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