Волейболисты «Строителя» обыграли «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси

Матч в Минске начался под диктовку «горняков», однако удержать преимущество гости не смогли. Тренерский штаб минчан произвел перестановку в диагонали, выпустив вместо Артема Кудряшова опытного Сергея Окулича. Его подачи стали неразрешимым ребусом для принимающих «Шахтера», счет стал 16:13 в пользу хозяев. Виктор Бекша ответил Александру Сингаевскому серией замен, но повлиять на исход стартового сета они не смогли.

Вторая партия стала бенефисом игроков команды из Солигорска. Подачи Андрея Радюка, блок и атаки первым темпом принесли немало неприятностей «Строителю», который был вынужден признать превосходство соперников на данном отрезке матча.

Третий сет начался с результативных атак Сергея Окулича. Свое слово сказал и бразилец Винисиус, заменивший Владислава Давыскибу. Усилием воли «горняки» сравняли счет, но большего достичь не смогли из-за ошибок при игре первым темпом.

Заключительная партия долгое время складывалась в пользу «Шахтера», однако концовку лучше провели минские волейболисты. Свое веское слово сказал опытный Сергей Антонович.