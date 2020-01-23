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23 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали очередную победу в чемпионате Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали победу над витебским «Марко-ВГТУ» в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Как и в поединке первого круга, команда из города калийщиков диктовала свои условия подопечным Михаила Хоняка, которые не справлялись с приемом, из-за чего страдало качество атак.

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Мяч часто после атак витебчан попадал в аут. Молодежь «Шахтера», напротив, приложила все усилия, чтобы заявить о себе. В итоге самыми результативными игроками в рядах победителей стали Владислав Бабкевич, набравший 13 очков, и Максим Богатко, на счету которого 12 баллов.

Остальные матчи 13-го тура состоятся 25 января. Гомельская «Энергия» встретится со столичным «Строителем», «Легион» в Обухово сыграет с МАПИДом, а могилевский «Коммунальник» — с «Борисовом-БГУФК».

Помимо поединка в мужском чемпионате Беларуси состоялся матч в аналогичном турнире среди женских команд. В Бресте местное «Прибужье» не смогло справиться с «Минчанкой-2». Столичная команда была сильнее на тай-брейке — 3:2 (18:25, 25:14, 22:25, 25:15, 17:15).

25 января «Минчанка-2» в гостях попробует заставить капитулировать могилевский «Коммунальник-МГУ», а «Жемчужина Полесья» в Мозыре примет «Прибужье».

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