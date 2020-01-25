Казанский «Зенит» обыграл «Югру-Самотлор» в матче чемпионата России
КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в матче чемпионата России.
КАЗАНЬ, 25 янв — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли нижневартовский клуб «Югра-Самотлор» в матче чемпионата России.
«Зенит» в субботу в Казани победил со счетом 3−0 (25:21, 25:13, 25:12). В 11 матчах у казанцев 8 побед, они остались на шестом месте в турнирной таблице. «Югра-Самотлор» с 2 победами в 13 играх идет на предпоследней строчке.
«Зенит» в следующем матче примет «Белогорье» из Белгорода, а «Югра-Самотлор» дома встретится с уфимским «Уралом». Игры пройдут 1 февраля.