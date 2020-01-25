Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в домашнем матче ЧР
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в матче 14-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в матче 14-го тура чемпионата России.
Субботняя игра в Москве завершилась победой «Динамо» со счетом 3−1 (25:23, 25:16, 24:26, 25:13).
В другом матче тура нижегородский АСК дома нанес поражение петербургскому «Зениту» — 3−1 (25:20, 18:25, 25:18, 25:22).