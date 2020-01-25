Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в домашнем матче ЧР

Московское «Динамо» обыграло «Динамо-ЛО» в домашнем матче ЧР

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в матче 14-го тура чемпионата России.