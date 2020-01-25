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25 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» обыграли гомельскую «Энергию» в матче чемпионата Беларуси

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Строителя» обыграли гомельскую «Энергию» в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:22, 26:24, 30:28), передает корреспондент БЕЛТА.

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Несмотря на то, что положительный результат был достигнут минчанами в трех партиях, он потребовал от игроков столичной дружины максимальной концентрации. Особенно упорным выдался третий сет.

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Самым результативным игроком встречи в итоге стал опытный доигровщик Сергей Антонович. Воспитанник гродненской школы популярной игры добыл для «Строителя» 21 очко, в том числе два эйса, килл-блок и достиг показателя эффективности в атаке 67%. Также стоит отметить вклад в командный успех капитана команды Александра Сингаевского, Сергея Окулича, Винисиуса Дос Сантоса, Константина Панасенко и Вадима Пронько.

В гомельской дружине самым результативным стал Николай Кочмаров у которого на счету 13 пунктов, в том числе эйс и один килл-блок.

Кроме поединка в Гомеле состоялись еще два матча чемпионата Беларуси. Столичный МАПИД в Обухово уступил местному «Легиону» — 0:3 (17:25, 21:25, 21:25). «Борисов-БГУФК» в гостях обыграл «Коммунальник-Могилев» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:23).

Ранее, 22 января в рамках встречи 13-го тура солигорский «Шахтер» сломил сопротивление витебского «Марко-ВГТУ» — 3:0 (25:14, 25:20, 25:15).

В рамках женского чемпионата Беларуси «Жемчужина Полесья» в Мозыре с трудом переиграла брестское «Прибужье» — 3:2 (25:16, 20:25, 20:25, 25:12,15:12). Самыми результативными в составе победительниц стали Анастасия Миклашевич и Ольга Мовшук, заработавшие по 23 очка.

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