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26 января, источник: БЕЛТА

Волейболисты юношеской сборной Беларуси выиграли бронзу международного турнира в Калининграде

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты юношеской сборной Беларуси завоевали бронзу международного турнира «Локоволей» в Калининграде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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На групповой стадии состязаний подопечные Алексея Ковалева выиграли два из трех матчей, заставив капитулировать команды из Красноярска (2:0 по сетам) и Новокуйбышевска (2:0). Сверстники из Польши оказались сильнее белорусов (0:2). Тем не менее, парни продолжили борьбу за награды, уступив в полуфинале прошлогоднему победителю стартов, соперникам из Новосибирской области (0:2). В споре за бронзу белорусы обыграли команду Сербии — 2:0.

Принимали участие в данных состязаниях и белорусские девушки, занявшие итоговое пятое место. После двух поражений на старте турнира команда Геннадия Александровича, спортсменки в которой были на год моложе представительниц других коллективов, попали в утешительный турнир за 5−8 места, где обыграли сборные Тверской области (2:0) и Краснодарского края (2:1).

Суперфинал ежегодного международного юношеского турнира «Локоволей» собрал в Калининграде победителей региональных российских этапов и команды Беларуси, Польши и Сербии в состязаниях парней. В соревнованиях девушек принимали участие лучшие сборные российских регионов, а также дружины Беларуси, Литвы и Польши.

В прошлом году белорусская юношеская сборная заняла в суперфинале «Локоволей» 5-е место среди восьми дружин, оспаривавших медали на решающей стадии турнира.

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