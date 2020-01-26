Волейболисты юношеской сборной Беларуси выиграли бронзу международного турнира в Калининграде

На групповой стадии состязаний подопечные Алексея Ковалева выиграли два из трех матчей, заставив капитулировать команды из Красноярска (2:0 по сетам) и Новокуйбышевска (2:0). Сверстники из Польши оказались сильнее белорусов (0:2). Тем не менее, парни продолжили борьбу за награды, уступив в полуфинале прошлогоднему победителю стартов, соперникам из Новосибирской области (0:2). В споре за бронзу белорусы обыграли команду Сербии — 2:0.

Принимали участие в данных состязаниях и белорусские девушки, занявшие итоговое пятое место. После двух поражений на старте турнира команда Геннадия Александровича, спортсменки в которой были на год моложе представительниц других коллективов, попали в утешительный турнир за 5−8 места, где обыграли сборные Тверской области (2:0) и Краснодарского края (2:1).

Суперфинал ежегодного международного юношеского турнира «Локоволей» собрал в Калининграде победителей региональных российских этапов и команды Беларуси, Польши и Сербии в состязаниях парней. В соревнованиях девушек принимали участие лучшие сборные российских регионов, а также дружины Беларуси, Литвы и Польши.