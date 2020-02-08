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8 февраля, источник: БЕЛТА

Волейбольные сборные Беларуси узнали соперников по квалификационному раунду ЧЕ-2021

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольные сборные Беларуси узнали соперников по квалификационному раунду чемпионата Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

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Источник: РИА "Новости"

Мужская команда Беларуси по итогам жеребьевки оказалась в квартете G, где соперниками подопечных Виктора Бекши станут дружины Норвегии, Португалии и Венгрии. Согласно регламенту в финальную часть континентального форума отбираются победители своих групп и пять из семи сборных, завершивших отбор на вторых позициях.

Отметим, что сборные Польши, Чехии, Эстонии и Финляндии гарантировали себе место в финальной части чемпионата Европы-2021 на правах хозяев. Команды Сербии, Словении, Франции, России, Италии, Украины, Германии и Бельгии отобрались по итогам предыдущего континентального форума.

Женские команды разделены на шесть групп. Белоруски волей жребия оказались в пуле под литерой А, с командами Швейцарии и Эстонии. Согласно условиям квалификации, на чемпионат Европы-2021 попадут12 сборных. Также на турнире сыграют волейболистки Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии по праву принимающей стороны. Турчанки, итальянки, польки, голландки, немки, россиянки, бельгийки и азербайджанки стали участницами чемпионата по итогам предыдущего еврофорума.

Отборочные матчи чемпионатов Европы-2021 среди мужских и женских команд намечены на середину августа, начало сентября 2020 года.

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