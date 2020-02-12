Казанский «Зенит» проиграл «Ястшембскому Венгелю» в матче ЛЧ
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Казанский «Зенит» потерпел поражение от польского клуба «Ястшембский Венгель» в матче волейбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Казанский «Зенит» потерпел поражение от польского клуба «Ястшембский Венгель» в матче волейбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы C, прошедшая в среду в польском городе
«Зенит» (2 победы, 3 поражения) в следующем матче Лиги чемпионов 19 февраля примет турецкий «Халкбанк».