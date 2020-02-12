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12 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Казанский «Зенит» проиграл «Ястшембскому Венгелю» в матче ЛЧ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Казанский «Зенит» потерпел поражение от польского клуба «Ястшембский Венгель» в матче волейбольной Лиги чемпионов.

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Встреча группы C, прошедшая в среду в польском городе Ястшембе-Здруй, завершилась со счетом 3−1 (25:18, 30:28, 19:25, 25:23) в пользу хозяев.

«Зенит» (2 победы, 3 поражения) в следующем матче Лиги чемпионов 19 февраля примет турецкий «Халкбанк».

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