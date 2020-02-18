Волейболистки московского «Динамо» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу российской команды (25:22, 25:20, 25:22). В другом матче группы Е российская «Уралочка» (Свердловская область), потерявшая шансы на выход из группы, играет на выезде с болгарской «Марицей», встреча завершится позднее во вторник.

По итогам шести туров столичный клуб с 12 очками занял первое место турнирной таблице группы и с первого места вышел в четвертьфинал турнира. Второе место на данный момент занимают «Канны» (9), на третьем месте идет «Марица» (7), на четвертом — «Уралочка» (5).

В матче группы В волейболистки калининградского «Локомотива» в трех сетах проиграли турецкому «Вакыфбанку» и по итогам шести туров с 8 очками заняли третью строчку в группе В.

На групповом этапе 20 команд разделены на пять групп. Победители групп и три сильнейших клуба из числа занявших вторую строчку в своих группах выйдут в плей-офф.