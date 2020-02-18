Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.02
Боруссия Д
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
18.02
Атлетико
Ливерпуль
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. КХЛ
18.02
Спартак
Торпедо
23
Хоккей. КХЛ
18.02
Ак Барс
Авангард
53
Хоккей. КХЛ
18.02
Локомотив
Витязь
51
Хоккей. КХЛ
18.02
Барыс
Сибирь
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
21Самые красивые участницы чемпионата мира по биатлону
18 февраля, источник: ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 18 февраля. Московское «Динамо» на своей площадке обыграло французские «Канны» в заключительном, шестом матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 в пользу российской команды (25:22, 25:20, 25:22). В другом матче группы Е российская «Уралочка» (Свердловская область), потерявшая шансы на выход из группы, играет на выезде с болгарской «Марицей», встреча завершится позднее во вторник.

По итогам шести туров столичный клуб с 12 очками занял первое место турнирной таблице группы и с первого места вышел в четвертьфинал турнира. Второе место на данный момент занимают «Канны» (9), на третьем месте идет «Марица» (7), на четвертом — «Уралочка» (5).

В матче группы В волейболистки калининградского «Локомотива» в трех сетах проиграли турецкому «Вакыфбанку» и по итогам шести туров с 8 очками заняли третью строчку в группе В.

На групповом этапе 20 команд разделены на пять групп. Победители групп и три сильнейших клуба из числа занявших вторую строчку в своих группах выйдут в плей-офф.

Четвертьфинальные встречи пройдут 3−5 и 10—12 марта.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Чемпионка ОИ-2014 Аделина Сотникова рассказала про свою операцию
Бывший вратарь «Зенита» подписал контракт с «Арсеналом»
«Логинова кинули, а я поддерживал»: жесткое выступление Тихонова
Экс-защитник сборной России по футболу стал игроком «Спартака»
«Ак Барс» в четвертый раз выиграл Восточную конференцию КХЛ
Большунов: Я зол! Сборная Норвегии борется со мной нечестно
«Зенит» не станет предлагать Олегу Шатову новый контракт
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь