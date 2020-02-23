Волейболисты «Строителя» выиграли предварительную стадию чемпионата Беларуси

Входящие в структуру волейбольного клуба «Минск» команды показали качественный волейбол, однако верх взяли фавориты.

Самым результативным игроком матча стал бразильский легионер «Строителя» Дос Сантос, на счету которого 15 очков. Капитан команды Александра Сингаевского Сергей Окулич записал на свой счет 12 пунктов. В составе МАПИДа наибольшее количество результативных действий провел Петр Миненков (9 очков).