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23 февраля, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» выиграли предварительную стадию чемпионата Беларуси

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты «Строителя», победив МАПИД со счетом 3:1 (25:6, 25:15, 21:25, 25:14), выиграли предварительную стадию чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Входящие в структуру волейбольного клуба «Минск» команды показали качественный волейбол, однако верх взяли фавориты.

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Самым результативным игроком матча стал бразильский легионер «Строителя» Дос Сантос, на счету которого 15 очков. Капитан команды Александра Сингаевского Сергей Окулич записал на свой счет 12 пунктов. В составе МАПИДа наибольшее количество результативных действий провел Петр Миненков (9 очков).

В остальных матчах заключительного тура предварительной стадии чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Легион» (Обухово) — 2:3 (20:25, 25:27, 25:20, 25:19, 10:15), «Шахтер» (Солигорск) — «Коммунальник-Могилев» — 3:0 (25:10, 25:19, 25:14), «Энергия» (Гомель) — «Западный Буг» (Брест) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:22).

Первые матчи второй стадии турнира (¼ финала) состоятся 29 февраля.

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