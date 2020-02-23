Волейболисты «Строителя» выиграли предварительную стадию чемпионата Беларуси

Входящие в структуру волейбольного клуба «Минск» команды показали качественный волейбол, однако верх взяли фавориты.
Самым результативным игроком матча стал бразильский легионер «Строителя» Дос Сантос, на счету которого 15 очков. Капитан команды Александра Сингаевского Сергей Окулич записал на свой счет 12 пунктов. В составе МАПИДа наибольшее количество результативных действий провел Петр Миненков (9 очков).
В остальных матчах заключительного тура предварительной стадии чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд были зафиксированы следующие результаты: «Марко-ВГТУ» (Витебск) — «Легион» (Обухово) — 2:3 (20:25, 25:27, 25:20, 25:19, 10:15), «Шахтер» (Солигорск) — «Коммунальник-Могилев» — 3:0 (25:10, 25:19, 25:14), «Энергия» (Гомель) — «Западный Буг» (Брест) — 3:0 (25:16, 25:20, 25:22).
Первые матчи второй стадии турнира (¼ финала) состоятся 29 февраля.