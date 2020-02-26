Волейболисты «Локомотива» обыграли «Линдеманс» в матче Кубка CEV
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли бельгийский «Линдеманс» в первом матче ¼ финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли бельгийский «Линдеманс» в первом матче ¼ финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась победой российского клуба со счетом 3−0 (27:25, 25:16, 25:16).
Ответный матч команд пройдет 4 марта в Бельгии.