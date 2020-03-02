Матч Кубка вызова с участием волейболисток «Динамо» в Италии перенесен из-за коронавируса

Встреча была запланирована на 4 марта в Италии, первый матч завершился победой российской команды со счетом 3−0. Всего по причине коронавируса CEV отменила четыре матча. Организация отмечает, что продолжает следить за ситуацией. Решение о новой дате проведения перенесенных встреч будет объявлено позднее.

Локальные вспышки заболевания в Италии были зафиксированы 21 февраля. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях, включая столичную Лацио. Всего число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса должны быть еще подтверждены.