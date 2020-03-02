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16:45 (мск), источник: ТАСС

Матч Кубка вызова с участием волейболисток «Динамо» в Италии перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Ответный матч четвертьфинала женского Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) между итальянской командой «Бусто-Арсицио» и российским «Динамо» (Казань) перенесен на неопределенный срок по причине коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба CEV.

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Встреча была запланирована на 4 марта в Италии, первый матч завершился победой российской команды со счетом 3−0. Всего по причине коронавируса CEV отменила четыре матча. Организация отмечает, что продолжает следить за ситуацией. Решение о новой дате проведения перенесенных встреч будет объявлено позднее.

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Локальные вспышки заболевания в Италии были зафиксированы 21 февраля. Отдельные случаи зафиксированы почти во всех областях, включая столичную Лацио. Всего число инфицированных достигло более 1,6 тыс. человек. 34 пациента умерли, однако факты смерти от коронавируса должны быть еще подтверждены.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию.

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