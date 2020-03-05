Волейболистки «Минчанки-2» победили «Динамо-Казань-УОР» во 2-м туре финального этапа МВЛ

Поединок проходил с преимуществом минской дружины, которая смогла заставить соперниц ошибаться, однако казанские волейболистки проявили характер и перевели игру на тай-брейк. Впрочем, в пятой партии белорусская команда все равно заставила капитулировать своих соперниц.

В остальных матчах второго игрового дня волейболистки «Динамо-Метар-2» (Челябинск) победили «Подмосковье» (Московская обл.) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:13), а дублеры саратовского «Протона» не смогли сдержать молодежь московского «Динамо» — 2:3 (25:23, 17:25, 25:23, 21:25, 12:15).

После двух побед «Минчанка» с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице финального турнира МВЛ. Следом идут «Динамо-Казань-УОР», «Динамо-Метар-2», московское «Динамо-2» и «Подмосковье», на счету которых по одному выигрышу. Замыкает шестерку саратовский «Протон-2» с одним пунктом за поражение в пяти сетах от московского «Динамо».

Волейболистки «Минчанки-2» в четверг сыграют с московским «Динамо-2». Матч против дружины «Подмосковье» состоится 7 марта. В заключительный день состязаний белоруски сразятся с «Протоном-2».

Решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.