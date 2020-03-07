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18:59 (мск), источник: ТАСС

Казанское «Динамо» вышло в полуфинал женского чемпионата России по волейболу

ТАСС, 7 марта. Казанское «Динамо» обыграло петербургскую «Ленинградку» во втором матче четвертьфинала женского чемпионата России по волейболу.

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Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:18, 28:26) в пользу казанской команды. Первый матч серии также завершился победой «Динамо» (3−0), казанский клуб выиграл серию до двух побед и вышел в полуфинал. «Ленинградка» не может обыграть «Динамо» во всех турнирах с сентября 2015 года, проиграв 13 матчей.

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Соперник казанской команды по полуфиналу определится позднее. Первый матч полуфинальной серии пройдет 14 марта.

«Динамо» является пятикратным чемпионом России, также на счету клуба две серебряные медали национального первенства. В 2014 году «Динамо» стало победителем Лиги чемпионов, а в 2012 году — стало третьим в турнире.

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