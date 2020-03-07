Казанское «Динамо» вышло в полуфинал женского чемпионата России по волейболу

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:18, 28:26) в пользу казанской команды. Первый матч серии также завершился победой «Динамо» (3−0), казанский клуб выиграл серию до двух побед и вышел в полуфинал. «Ленинградка» не может обыграть «Динамо» во всех турнирах с сентября 2015 года, проиграв 13 матчей.