Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал женского чемпионата России по волейболу

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу «Локомотива». Первый матч серии также завершился победой калининградской команды (3−1), в серии до двух побед сильнее оказались волейболистки «Локомотива» и во второй раз в истории вышли в полуфинал турнира.