Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал женского чемпионата России по волейболу
ТАСС, 7 марта. Калининградский «Локомотив» победил краснодарское «Динамо» во втором четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу.
ТАСС, 7 марта. Калининградский «Локомотив» победил краснодарское «Динамо» во втором четвертьфинальном матче женского чемпионата России по волейболу.
Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:20) в пользу «Локомотива». Первый матч серии также завершился победой калининградской команды (3−1), в серии до двух побед сильнее оказались волейболистки «Локомотива» и во второй раз в истории вышли в полуфинал турнира.
Соперник калининградской команды по полуфиналу определится позднее. Первый матч полуфинальной серии пройдет 14 марта.
«Локомотив» основан в 2018 году. Клуб в дебютном сезоне занял второе место в чемпионате. В Кубке России прошлого года команда стала бронзовым призером.