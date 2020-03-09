Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
ЦСКА
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Химки
Томь
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Металлург Мг
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Краснодар
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Шинник
13
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Факел
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Луч
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Спартак-2
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Уфа
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Брешиа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Астон Вилла
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Коламбус Блю Джэкетс
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
10.03
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Калгари Флэймз
Вегас Голден Найтс
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
02
Все события
Фоторепортажи
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Финал шести» мужского ЧР по волейболу пройдет в Новосибирске

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд состоится в Новосибирске, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В финальный этап турнира вышли новосибирский «Локомотив», ставший победителем предварительного этапа, и казанский «Зенит», занявший второе место.

Читайте также
«Енисей» обыграли «Локомотив» в матче чемпионата России по волейболу

Еще четыре участника «Финала шести» определятся по итогам квалификационного раунда, в котором сыграют команды, занявшие с третьего по десятое места.

«Финал шести» пройдет по следующей схеме: групповой этап (по три команды в группе), полуфиналы, финал.

Также будут разыграны третье и пятое места. Жеребьевка «Финала шести» состоится 23 марта, сам турнир — 30 марта — 5 апреля.

Читайте также
 Звезда 'Дома-2' тайно вышла замуж за автогонщика
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
«Реал» проиграл в 27 туре чемпионата Испании и упустил лидерство
Роналду: Рад, что тысячный матч в карьере стал победным
Ответ «Ливерпуля» и чудо «Валенсии»: интриги недели в ЛЧ
Хабиб: Нервничаю, что бой против Фергюсона может не состояться
СМИ: Матч «Барселоны» в ЛЧ хотят провести без зрителей
Логинов ответил на вопрос о завершении карьеры
ЦСКА играет с «Ростовом» в выездном матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь