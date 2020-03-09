«Финал шести» мужского ЧР по волейболу пройдет в Новосибирске

В финальный этап турнира вышли новосибирский «Локомотив», ставший победителем предварительного этапа, и казанский «Зенит», занявший второе место.
Еще четыре участника «Финала шести» определятся по итогам квалификационного раунда, в котором сыграют команды, занявшие с третьего по десятое места.
«Финал шести» пройдет по следующей схеме: групповой этап (по три команды в группе), полуфиналы, финал.
Также будут разыграны третье и пятое места. Жеребьевка «Финала шести» состоится 23 марта, сам турнир — 30 марта — 5 апреля.