Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на матч ЛЧ с «Перуджей»

Капранов 6 марта сообщил, что «Факел» попросил Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) перенести матч с «Перуджей» из Италии на нейтральную территорию из-за ситуации с коронавирусом. На сайте CEV говорилось, что игра пройдет, как и было запланировано, 10 марта, но без зрителей. В первой четвертьфинальной игре в Новом Уренгое «Факел» проиграл «Перудже» со счетом 1−3.
«Факел» не полетит в Италию на игру с «Перуджей». Мы уведомили об этом CEV, решение по матчу будет принято сегодня, — сказал Капранов по телефону.
В Италии в настоящее время зафиксированы более 7300 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека уже выздоровели, 366 — погибли. В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом. В соответствии с ним область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций страны превращены в так называемые «оранжевые зоны». Въезд и выезд, а также внутренние перемещения в этих районах разрешены только при особой необходимости.