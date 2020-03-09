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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на матч ЛЧ с «Перуджей»

КАЗАНЬ, 9 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Перуджей», заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Нового Уренгоя Николай Капранов.

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Капранов 6 марта сообщил, что «Факел» попросил Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) перенести матч с «Перуджей» из Италии на нейтральную территорию из-за ситуации с коронавирусом. На сайте CEV говорилось, что игра пройдет, как и было запланировано, 10 марта, но без зрителей. В первой четвертьфинальной игре в Новом Уренгое «Факел» проиграл «Перудже» со счетом 1−3.

«Факел» не полетит в Италию на игру с «Перуджей». Мы уведомили об этом CEV, решение по матчу будет принято сегодня, — сказал Капранов по телефону.

В Италии в настоящее время зафиксированы более 7300 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека уже выздоровели, 366 — погибли. В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом. В соответствии с ним область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций страны превращены в так называемые «оранжевые зоны». Въезд и выезд, а также внутренние перемещения в этих районах разрешены только при особой необходимости.

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