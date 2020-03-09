Волейболисты «Факела» не полетят в Италию на матч ЛЧ с «Перуджей»

Капранов 6 марта сообщил, что «Факел» попросил Европейскую конфедерацию волейбола (CEV) перенести матч с «Перуджей» из Италии на нейтральную территорию из-за ситуации с коронавирусом. На сайте CEV говорилось, что игра пройдет, как и было запланировано, 10 марта, но без зрителей. В первой четвертьфинальной игре в Новом Уренгое «Факел» проиграл «Перудже» со счетом 1−3.

«Факел» не полетит в Италию на игру с «Перуджей». Мы уведомили об этом CEV, решение по матчу будет принято сегодня, — сказал Капранов по телефону.