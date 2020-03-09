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17:00 (мск), источник: ТАСС

Матч ВК «Динамо» в женском Кубке вызова может быть перенесен в Словению из-за коронавируса

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Ответный матч четвертьфинала женского Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) между российским «Динамо» (Казань) и итальянским «Бусто-Арсицио» может пройти в словенском Мариборе из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской команды Ришат Гилязутдинов.

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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент ситуация такова, что матч состоится 11 марта в Мариборе. Но ситуация меняется ежедневно», — сказал Гилязутдинов.

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Матч был перенесен с 4 на 11 марта, его проведение изначально было запланировано в Италии. Позднее CEV сообщила, что игра пройдет без зрителей по соображениям безопасности. В первом матче «Динамо» обыграло соперниц из Италии со счетом 3−0. «Бусто-Арсицио» представляет итальянскую область Ломбардия.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала вспышки достигло 7375 человек, из которых 366 скончались, 622 вылечились. На данный момент заразившихся насчитывается 6387, более половины из которых находятся в северной области Ломбардия.

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