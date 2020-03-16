Знойная волейболистка: она привлекает не только игрой, но и внешностью

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Ранее она защищала цвета «Заречье-Одинцово», а также выступала за ведущие российские клубы — казанское и московское «Динамо».

Стройная блондинка притягивает к себе внимание фанатов волейбола не только игрой, но и незаурядной внешностью. Стоит отметить, что длинноногая красавица обладает ростом 188 сантиметров.

Анастасии 27 лет, она родилась и выросла в Москве. Имеет звание «Мастер спорта международного класса». В 2015 году наша героиня окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

Девушка становилась двукратной чемпионкой России вместе с московским «Динамо», побеждала в Кубке вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) с клубом «Заречье-Одинцово», а также выигрывала летнюю Универсиаду-2015 в составе сборной России.