Знойная волейболистка: она привлекает не только игрой, но и внешностью
Знакомьтесь, перед вами Анастасия Бавыкина — российская волейболистка, выступающая за саратовский «Протон» на позиции доигровщицы.
Знакомьтесь, перед вами Анастасия Бавыкина — российская волейболистка, выступающая за саратовский «Протон» на позиции доигровщицы.
Ранее она защищала цвета «Заречье-Одинцово», а также выступала за ведущие российские клубы — казанское и московское «Динамо».
Стройная блондинка притягивает к себе внимание фанатов волейбола не только игрой, но и незаурядной внешностью. Стоит отметить, что длинноногая красавица обладает ростом 188 сантиметров.
Анастасии 27 лет, она родилась и выросла в Москве. Имеет звание «Мастер спорта международного класса». В 2015 году наша героиня окончила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
Девушка становилась двукратной чемпионкой России вместе с московским «Динамо», побеждала в Кубке вызова Европейской конфедерации волейбола (CEV) с клубом «Заречье-Одинцово», а также выигрывала летнюю Универсиаду-2015 в составе сборной России.
На Instagram волейболистки подписано более восьми тысяч человек. Вероятно, такое небольшое количество поклонников таланта очаровательной спортсменки обусловлено тем, что Анастасия замужем, поэтому мужскому полу остается кусать локти и довольствоваться лишь просмотром прекрасных и солнечных фотографий яркой девушки.