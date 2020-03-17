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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Газпром-Югра» снялся с плей-офф чемпионата России по волейболу

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. «Газпром-Югра» принял решение не участвовать в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России с московским «Динамо» 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на сайте сургутского волейбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первая встреча в Сургуте завершилась победой «Динамо» со счетом 3−1. Ответный матч должен был пройти в Москве 21 марта. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

«Этот матч должен был стать важнейшей игрой сезона, к тому же последней официальной игрой “Динамо” во Дворце спорта на улице Лавочкина, завершающей славную долгую историю этого волейбольного места. Но сегодня, к сожалению, приходится думать о других, более важных вещах. Впервые в истории клуба мы вынуждены завершать сезон административными мерами, а не в борьбе на площадке. Это решение далось нелегко, но оно в полной мере отвечает тем вызовам, с которым в настоящее время столкнулась наша страна и всё человечество», — говорится в заявлении клуба.

«Мы надеемся на понимание со стороны сургутских и столичных болельщиков, московского “Динамо”, Всероссийской федерации волейбола. В создавшихся условиях мы поставили здоровье людей выше борьбы за спортивный результат. Сезон-2019/20 для “Газпром-Югры” закончен. Мы уходим с надеждой, что внешние обстоятельства, заставившие нас отказаться от любимой работы, в ближайшем будущем изменятся в лучшую сторону. Благодарим за поддержку наших болельщиков и приносим им свои извинения за вынужденный отказ от борьбы за попадание в “Финал шести” чемпионата России», — отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 168 тысяч человек в 150 странах, более 6 тысяч скончались.

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