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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ВФВ объявила о проведении решающих игр чемпионатов России по волейболу

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) о том, что решающие матчи плей-офф в женском и мужском чемпионатах России состоятся при ограниченном числе зрителей или без болельщиков, на данный момент остается в силе, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ВФВ Михаил Подлозный.

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Источник: РИА "Новости"

В среду министерство спорта РФ рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

«17 марта мы приняли решение, что чемпионат России в низших лигах остановлен, а матчи за 1−4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей. Это решение на данный момент в силе, пока эти матчи играем», — сказал Подлозный по телефону.

На 21 марта запланированы ответные матчи полуфиналов женской суперлиги «Локомотив» (Калининградская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) и «Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва). 21 и 22 марта должны пройти четыре матча квалификационного раунда плей-офф мужского чемпионата России.

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