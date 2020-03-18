ВФВ объявила о проведении решающих игр чемпионатов России по волейболу

В среду министерство спорта РФ рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.

«17 марта мы приняли решение, что чемпионат России в низших лигах остановлен, а матчи за 1−4-е места в чемпионате России среди женских команд, а также матчи мужских команд в квалификационном раунде чемпионата России пройдут при ограниченном числе болельщиков или без зрителей. Это решение на данный момент в силе, пока эти матчи играем», — сказал Подлозный по телефону.