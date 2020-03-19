В Казани выявлен первый зараженный коронавирусом — игрок «Зенита» Нгапет

Источник: Спорт-Экспресс

После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги 8 марта, ему был предоставлен отпуск, который волейболист провел во Франции. По возвращении в Казань 11 марта он почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему на дом врачей. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.

Это первый случай заражения коронавирусом в столице Татарстана.

Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова заявила, что «иностранный гражданин чувствует себя хорошо». 26 марта он должен быть выписан.