В Казани выявлен первый зараженный коронавирусом — игрок «Зенита» Нгапет
Французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом, сообщает «Бизнес online».
Французский доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет заразился коронавирусом, сообщает «Бизнес online».
После завершения регулярного чемпионата российской суперлиги 8 марта, ему был предоставлен отпуск, который волейболист провел во Франции. По возвращении в Казань 11 марта он почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему на дом врачей. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.
Это первый случай заражения коронавирусом в столице Татарстана.
Руководитель
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.