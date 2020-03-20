Волейболисты «Зенита» в случае необходимости могут быть помещены на карантин

Источник: РИА "Новости"

19 марта стало известно, что французский игрок казанского «Зенита» Эрвин Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал плохо себя по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.

«Спортсменов мы рассматриваем как обычных граждан. Думаю, что все пройдут дополнительную проверку, а в случае необходимости — карантин», — сказал Яременко.