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13:35 (мск), источник: ТАСС

Волейболисты «Зенита» в случае необходимости могут быть помещены на карантин

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что игроки казанского «Зенита» пройдут дополнительную проверку на коронавирус, а также могут быть помещены на карантин в случае необходимости. Об этом Яременко рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

19 марта стало известно, что французский игрок казанского «Зенита» Эрвин Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал плохо себя по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.

«Спортсменов мы рассматриваем как обычных граждан. Думаю, что все пройдут дополнительную проверку, а в случае необходимости — карантин», — сказал Яременко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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