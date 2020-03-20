«Минчанка-2» выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги

В двух заключительных матчах тура белоруски обыграли сверстниц из московского «Динамо-2» — 3:0 (25:21, 25:12, 25:10), а затем уступили казанскому «Динамо-Казань-УОР» со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 13:25).

Минский и казанский клубы сравнялись по количеству побед. Обе дружины взяли верх в восьми из 10 поединков, однако у команды из столицы Татарстана 25 очков, тогда как у минчанок — 21. Третье место в состязаниях МВЛ-2020 оставили за собой волейболистки челябинского «Динамо-Метар-2», добившиеся шести побед в 10 матчах решающей стадии соревнований.