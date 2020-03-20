Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
20 марта, источник: БЕЛТА

«Минчанка-2» выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанка-2» выиграла серебро Молодежной волейбольной лиги, финальный тур которой завершился сегодня в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В двух заключительных матчах тура белоруски обыграли сверстниц из московского «Динамо-2» — 3:0 (25:21, 25:12, 25:10), а затем уступили казанскому «Динамо-Казань-УОР» со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 13:25).

Минский и казанский клубы сравнялись по количеству побед. Обе дружины взяли верх в восьми из 10 поединков, однако у команды из столицы Татарстана 25 очков, тогда как у минчанок — 21. Третье место в состязаниях МВЛ-2020 оставили за собой волейболистки челябинского «Динамо-Метар-2», добившиеся шести побед в 10 матчах решающей стадии соревнований.

Молодежная волейбольная лига — дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги. Решение о создании МВЛ было утверждено 1 июня 2011 года. Главная задача проекта — обратить внимание клубов суперлиги на подготовку ближайшего резерва и тренерского состава. Стратегической целью является популяризация волейбола среди молодежи и студентов, привлечение их к активным занятиям спортом.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Лана Дель Рей рассталась с привлекательным полицейским
УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
Легенда аргентинского футбола умер на 94-м году жизни
Президент Сербии пообещал арестовать футболиста «Реала» Йовича
Малком назвал первые пять месяцев в России худшими в своей жизни
Александр Глеб рассказал о том, как отказался переходить в ЦСКА
В Госдуме раскритиковали хоккеиста «Колорадо» за слова о России
Немецкий вирусолог: Можете забыть о футболе до следующего года
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь