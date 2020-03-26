Выздоровел первый выявленный в Татарстане носитель коронавируса — волейболист казанского «Зенита» Нгапет
Казань. 26 марта.
Казань. 26 марта.
«Его выписали. Он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, которые оказали ему помощь», — сказала Фазлеева.
По ее словам, Эрвин Нгапет идеально соблюдал режим. Он сразу по прилету в Россию изолировался и при появлении первых симптомов информировал управление Роспотребнадзора Татарстана о том, что плохо себя чувствует.
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