Выздоровел первый выявленный в Татарстане носитель коронавируса — волейболист казанского «Зенита» Нгапет

«Его выписали. Он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, которые оказали ему помощь», — сказала Фазлеева.

По ее словам, Эрвин Нгапет идеально соблюдал режим. Он сразу по прилету в Россию изолировался и при появлении первых симптомов информировал управление Роспотребнадзора Татарстана о том, что плохо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции в Татарстане был выявлен у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции — 29-летнего Эрвина Нгапета, который с 2018 года играет за казанский волейбольный клуб «Зенит». В составе сборной Франции он дважды выиграл Мировую лигу, один раз — чемпионат Европы.