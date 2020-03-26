Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.03
Торпедо-БелАЗ
Белшина
Футбол. Зарубежный
27.03
Рух
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
16:34 (мск), источник: Интерфакс

Выздоровел первый выявленный в Татарстане носитель коронавируса — волейболист казанского «Зенита» Нгапет

Казань. 26 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Первый выявленный зараженный коронавирусом в Татарстане — волейболист казанского клуба «Зенит» Эрвин Нгапет в четверг выписан из больницы и чувствует себя хорошо, сообщила журналистам заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Наверх

«Его выписали. Он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей, которые оказали ему помощь», — сказала Фазлеева.

По ее словам, Эрвин Нгапет идеально соблюдал режим. Он сразу по прилету в Россию изолировался и при появлении первых симптомов информировал управление Роспотребнадзора Татарстана о том, что плохо себя чувствует.

Ранее сообщалось, что первый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции в Татарстане был выявлен у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции — 29-летнего Эрвина Нгапета, который с 2018 года играет за казанский волейбольный клуб «Зенит». В составе сборной Франции он дважды выиграл Мировую лигу, один раз — чемпионат Европы.

Ранее в четверг сообщалось о десяти инфицированных коронавирусом в Татарстане, все случаи — завозные.

Игроки «Барселоны» бунтуют из-за просьбы отказаться от зарплаты
Кто из российских спортсменов заработал больше всех зимой?
Скончался экс-президент ФК «Витесс», заразившийся коронавирусом
Стало известно об интересе европейских клубов к Кокорину
Жена Малкина выглядит как богиня. У нее идеальное тело (фото)
В UFC ответили на призывы отменить поединок Хабиба и Фергюсона
«Спартак» провел тренировку на стадионе, несмотря на пандемию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь