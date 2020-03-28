Чемпионат России завершен. Новосибирск и Казань — чемпионы

Источник: РИА "Новости"

В субботу Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила на своем официальном сайте о досрочном окончании чемпионата России среди мужчин и женщин в связи с распространением коронавируса. Такое решение принято на заочном заседании президиума ВФВ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--61e6cc79728878bbac08" data-vnd="61e6cc79728878bbac08" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=61e6cc79728878bbac08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итоговые места команд в мужской и женской суперлигах будут распределены по результатам предварительного этапа. А значит, что чемпионами России в сезоне-2019/2020 стали новосибирский «Локомотив» и казанское «Динамо».

Олимпийский чемпион и бывший тренер мужской сборной России Олег Молибога, правда, считает, что такое решение устроит не всех.

«Такая ситуация в мире, что уже не до спорта, поэтому решение федерации принято правильное. Конечно, не всех это устроит, ведь у некоторых клубов были планы отыграться, другие согласны. Чтобы не придумали, недовольные всегда будут», — сказал он РИА Новости.

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«Локомотив» не опускался ниже первого места

Новосибирский «Локо» стал победителем национального чемпионата впервые в своей истории. «Жаль, что в силу обстоятельств, мы не смогли провести “Финал шести” и разделить радость победы вместе с нашими болельщиками», — говорится в обращении на сайте клуба.

«Мы — чемпионы этого сезона. Решение логичное и ожидаемое. Регулярный чемпионат хоть и не в полном объеме, но состоялся. Моя команда с первого тура занимала первое место, никогда не опускалась ниже, — сказал генеральный директор “Локомотива” Роман Станиславов РИА “Новости”. — Мы вчера на ужине поблагодарили команду за сезон. Решения ВФВ мы еще не знали, поэтому как такового празднования не было. Скорее, подведение итогов. По чествованию ничего не знаю. Думаю, в чемпионском составе команду уже вряд ли соберем, потому что некоторые ребята у нас уходят в другие клубы. Тем не менее, будем консультироваться с ВФВ, какая процедура будет по вручению призов. Пока мы на паузе. Впрочем, конкретно сейчас никто об этом не думает: сейчас главное всем добраться домой, в том числе иностранцам. Вчера был последний день официально, и все разъехались».

Нужно принять результаты регулярного чемпионата, как итоговые. Все проделали большую работу, не только «Локомотив», все были в равных условиях. Ильяс Куркаев Волейболист "Локомотива" (Новосибирск)

«Для “Локомотива” завершение регулярного чемпионата на первом месте — знаменательное событие, — сказал еще накануне клубной пресс-службе блокирующий Ильяс Куркаев. — Но сейчас имеем то, что есть. От этого никуда не деться. Нужно принять результаты регулярного чемпионата, как итоговые. Все проделали большую работу, не только “Локомотив”, все были в равных условиях. Кто-то говорит, что сезон был неполноценный, так как не со всеми соперниками мы сыграли по две игры. К сожалению, такого мнения придерживаются только те, кто не на лидирующих позициях. Считаю, что из-за ситуации, которая от нас не зависит, не стоит перечеркивать весь сезон, большая часть которого была сыграна».

Чемпиона быть не может

Серебряным призером мужского чемпионата России стал казанский «Зенит», который на днях объявил о расставании со старшим тренером Алексеем Вербовым.

Диагональный «Зенита» Максим Михайлов, правда, отказывается считать «Локомотив» чемпионом, а свою команду — занявшей второе место.

«Для распределения мест на еврокубки будущего сезона решение федерации верное. Но о каком чемпионе может идти речь, если все команды готовились к плей-офф? Многие готовились к финалу, они заняли не самые высокие места в предварительном этапе, так как давали игрокам отдохнуть перед плей-офф. И тут им говорят, что призы будут вручать вот так. Я считаю, что это нечестно, не по спортивному принципу. Чемпиона просто быть не может, плей-офф не было», — сказал он РИА «Новости».

Бронзовый призер — чемпион прошлого сезона «Кузбасс».

Не такого чемпионства ждали

Казанское «Динамо» стало победителем чемпионата России среди женщин в шестой раз в истории и впервые с 2015 года. Связующая и капитан команды Евгения Старцева, накануне подписавшая с клубом новый двухлетний контракт, призналась, что победить таким образом — грустно.

«Это с одной стороны хорошо, с другой — грустно. Мы не такого чемпионства ждали. Хотелось пройти до конца и выявить победителя в плей-офф. Да, мы выиграли регулярный чемпионат, мы чемпионы, и нас это устраивает. Но я понимаю руководителей, которые говорят, что это не совсем заслуженно и не очень честно. Но в сложившейся ситуации федерация приняла такое решение», — сказала Старцева РИА «Новости».

Калининградский «Локомотив» второй год подряд стал серебряным призером чемпионата России, а бронза — у «Уралочки-НТМК».

«Мы довольны. У меня не было повышенных амбиций. Конечно, мы могли бы побороться и за первое место, но сейчас надо думать о здоровье людей», — сказал главный тренер клуба Николай Карполь РИА «Новости».