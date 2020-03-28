Чемпионат России завершен. Новосибирск и Казань — чемпионы
Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном окончании чемпионата.
Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном окончании чемпионата.
В субботу Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила на своем официальном сайте о досрочном окончании чемпионата России среди мужчин и женщин в связи с распространением коронавируса. Такое решение принято на заочном заседании президиума ВФВ.
Итоговые места команд в мужской и женской суперлигах будут распределены по результатам предварительного этапа. А значит, что чемпионами России в сезоне-2019/2020 стали новосибирский «Локомотив» и казанское «Динамо».
Олимпийский чемпион и бывший тренер мужской сборной России Олег Молибога, правда, считает, что такое решение устроит не всех.
«Такая ситуация в мире, что уже не до спорта, поэтому решение федерации принято правильное. Конечно, не всех это устроит, ведь у некоторых клубов были планы отыграться, другие согласны. Чтобы не придумали, недовольные всегда будут», — сказал он РИА Новости.
Новосибирский «Локо» стал победителем национального чемпионата впервые в своей истории. «Жаль, что в силу обстоятельств, мы не смогли провести “Финал шести” и разделить радость победы вместе с нашими болельщиками», — говорится в обращении на сайте клуба.
«Мы — чемпионы этого сезона. Решение логичное и ожидаемое. Регулярный чемпионат хоть и не в полном объеме, но состоялся. Моя команда с первого тура занимала первое место, никогда не опускалась ниже, — сказал генеральный директор “Локомотива” Роман Станиславов РИА “Новости”. — Мы вчера на ужине поблагодарили команду за сезон. Решения ВФВ мы еще не знали, поэтому как такового празднования не было. Скорее, подведение итогов. По чествованию ничего не знаю. Думаю, в чемпионском составе команду уже вряд ли соберем, потому что некоторые ребята у нас уходят в другие клубы. Тем не менее, будем консультироваться с ВФВ, какая процедура будет по вручению призов. Пока мы на паузе. Впрочем, конкретно сейчас никто об этом не думает: сейчас главное всем добраться домой, в том числе иностранцам. Вчера был последний день официально, и все разъехались».
Нужно принять результаты регулярного чемпионата, как итоговые. Все проделали большую работу, не только «Локомотив», все были в равных условиях.
«Для “Локомотива” завершение регулярного чемпионата на первом месте — знаменательное событие, — сказал еще накануне клубной
Серебряным призером мужского чемпионата России стал казанский «Зенит», который на днях объявил о расставании со старшим тренером Алексеем Вербовым.
Диагональный «Зенита» Максим Михайлов, правда, отказывается считать «Локомотив» чемпионом, а свою команду — занявшей второе место.
«Для распределения мест на еврокубки будущего сезона решение федерации верное. Но о каком чемпионе может идти речь, если все команды готовились к
Бронзовый призер — чемпион прошлого сезона «Кузбасс».
Казанское «Динамо» стало победителем чемпионата России среди женщин в шестой раз в истории и впервые с 2015 года. Связующая и капитан команды Евгения Старцева, накануне подписавшая с клубом новый двухлетний контракт, призналась, что победить таким образом — грустно.
«Это с одной стороны хорошо, с другой — грустно. Мы не такого чемпионства ждали. Хотелось пройти до конца и выявить победителя в
«Мы довольны. У меня не было повышенных амбиций. Конечно, мы могли бы побороться и за первое место, но сейчас надо думать о здоровье людей», — сказал главный тренер клуба Николай Карполь РИА «Новости».
Мария Никулашкина