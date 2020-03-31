Шесть волейболисток московского «Динамо» покинули состав команды
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Несколько волейболисток московского «Динамо» покинули состав команды
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Несколько волейболисток московского «Динамо» покинули состав команды
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в субботу объявила о досрочном завершении чемпионатов России среди мужских и женских команд в связи с распространением коронавируса.
«Клуб покинули иностранки: (Лорен) Карлини и (Хелена) Хавалкова. Также не будут выступать (Екатерина) Раевская, Любушкина, (Дарья) Столярова, (Виктория) Русакова, — заявил Зиничев по телефону. — Катя Раевская получила травму. Любушкина решила сделать паузу в карьере, у американки контракт был заключен на один год, Столярова и Русакова решили продолжить карьеру в другом клубе».
«К команде присоединится Наталья Перейра (Олимпийская чемпионка 2012 года в составе сборной Бразилии — ред.). Так как у нас две иностранки покинули команду, то ведем работу в этом направлении. Решаем проблемы с игроками. Думаю, что ближайшее время будет ясность», — добавил собеседник агентства.