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14:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шесть волейболисток московского «Динамо» покинули состав команды

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Несколько волейболисток московского «Динамо» покинули состав команды из-за окончания контрактов, россиянка Екатерина Любушкина приняла решение сделать паузу в спортивной карьере, сообщил РИА Новости генеральный директор «бело-голубых» Владимир Зиничев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в субботу объявила о досрочном завершении чемпионатов России среди мужских и женских команд в связи с распространением коронавируса.

«Клуб покинули иностранки: (Лорен) Карлини и (Хелена) Хавалкова. Также не будут выступать (Екатерина) Раевская, Любушкина, (Дарья) Столярова, (Виктория) Русакова, — заявил Зиничев по телефону. — Катя Раевская получила травму. Любушкина решила сделать паузу в карьере, у американки контракт был заключен на один год, Столярова и Русакова решили продолжить карьеру в другом клубе».

«К команде присоединится Наталья Перейра (Олимпийская чемпионка 2012 года в составе сборной Бразилии — ред.). Так как у нас две иностранки покинули команду, то ведем работу в этом направлении. Решаем проблемы с игроками. Думаю, что ближайшее время будет ясность», — добавил собеседник агентства.

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