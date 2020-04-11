Волейболист сборной Хорватии Жуковский перешел в «Факел»
ТАСС, 11 апреля. Связующий сборной Хорватии по волейболу Тимофей Жуковский перешел в новоуренгойский «Факел». Об этом ТАСС сообщил директор российского клуба Николай Капранов.
ТАСС, 11 апреля. Связующий сборной Хорватии по волейболу Тимофей Жуковский перешел в новоуренгойский «Факел». Об этом ТАСС сообщил директор российского клуба Николай Капранов.
«Подтверждаем, Жуковский пополнил состав “Факела”», — сказал Капранов.
Последним клубом 30-летнего Жуковского, родившегося в Белоруссии, была итальянская «Перуджа». Также волейболист выступал за хорватскую «Младость», немецкие «Унтерхахинг» и «Берлин», итальянскую «Монцу».