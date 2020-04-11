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15:38 (мск), источник: ТАСС

Волейболист сборной Хорватии Жуковский перешел в «Факел»

ТАСС, 11 апреля. Связующий сборной Хорватии по волейболу Тимофей Жуковский перешел в новоуренгойский «Факел». Об этом ТАСС сообщил директор российского клуба Николай Капранов.

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«Подтверждаем, Жуковский пополнил состав “Факела”», — сказал Капранов.

Последним клубом 30-летнего Жуковского, родившегося в Белоруссии, была итальянская «Перуджа». Также волейболист выступал за хорватскую «Младость», немецкие «Унтерхахинг» и «Берлин», итальянскую «Монцу».

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