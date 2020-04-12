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13:00 (мск), источник: ТАСС

Вербов не может подписать контракт с волейбольным «Кузбассом» из-за коронавируса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тренер Алексей Вербов пока не имеет возможности подписать контракт с волейбольным клубом «Кузбасс» из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор кемеровского клуба Сергей Ломако.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:47 MSK, 12.04
Источник: РИА "Новости"

«С Вербовым мы обо всем договорились, осталось подписать контракт. Вирус немного усложняет эту процедуру», — сказал Ломако.

Как ранее сообщал ТАСС, Вербов в следующем сезоне возглавит «Кузбасс». Ранее специалист входил в тренерский штаб казанского «Зенита».

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