Вербов не может подписать контракт с волейбольным «Кузбассом» из-за коронавируса
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тренер Алексей Вербов пока не имеет возможности подписать контракт с волейбольным клубом «Кузбасс»
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Тренер Алексей Вербов пока не имеет возможности подписать контракт с волейбольным клубом «Кузбасс»
«С Вербовым мы обо всем договорились, осталось подписать контракт. Вирус немного усложняет эту процедуру», — сказал Ломако.
Как ранее сообщал ТАСС, Вербов в следующем сезоне возглавит «Кузбасс». Ранее специалист входил в тренерский штаб казанского «Зенита».