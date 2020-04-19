«Я бы снялась для Playboy, но …». Казахстанская волейболистка — о карьере, открытии ночного клуба и мужчинах
Она выступает в команде из Костаная.
Она выступает в команде из Костаная.
Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова бесплатно играет в профессиональной команде, хочет открыть собственный ночной клуб и раскрутила аккаунт в Instagram до ста тысяч подписчиков. На эти и другие темы одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана поговорила с корреспондентом Vesti.kz.
— Расскажи, как ты переживаешь карантин. Что делаешь с таким количеством свободного времени?
— Слава богу, в нашем городе (Костанай) не так все строго. По вечерам каждый день бегаю, открываю новые кулинарные рецепты, читаю, занимаюсь Instagram и снимаю разные ролики, поскольку сейчас все закрыто и есть время для социальных сетей.
— Почему ты ушла из волейбольного клуба «Алматы»?
— Соскучилась по дому, поэтому вернулась. Хотела помочь волейбольной команде в родном городе.
— Чемпионат страны досрочно завершен. Я слышал, что в некоторых клубах были проблемы с выплатами. Как у вас обстоит ситуация?
— Все просто, у нас не было тут зарплат.
— То есть ты играла ради того, чтобы поддерживать форму или как?
— Просто помогала своей команде, мне не было это в тягость, деньги мне приносил Instagram, поэтому я в них не нуждалась. Мне приятно слышать слова благодарности от команды, от девчат, я ценю такое.
— Ты сейчас зарабатываешь в Instargram больше, чем, допустим, год назад?
— Да, конечно.
— Сколько стоит у тебя заказать рекламу?
— Это индивидуально, нет конкретной суммы.
— В период карантина стало меньше предложений по рекламе или нет?
— Да, конечно, ну я отношусь к этому с пониманием, вхожу в положение, делаю по очень низкой цене.
— Кристина Карапетян открыла
— Планирую, в этом году. Но пока секрет, что там будет. Я пока только разрабатываю эту идею.
— Будет так же горячо, как в Instagram?
—
— Еще я слышал, что ты участвуешь в открытии чуть ли не ночного клуба в Костанае. Насколько это правда?
— Да, но сейчас это все приостановилось
— Instagram, YouTube, ночной клуб — объясни, зачем тебе волейбол?
— Волейбол — моя любовь, это часть моей жизни, я без него не могу уже. Планирую ли играть дальше? Да, обязательно.
— Хорошо, ты продолжишь играть. У тебя остается спортивная цель в карьере? Например, выиграть чемпионат страны или попасть в сборную?
— Если честно, сложный вопрос. Я пока определяюсь. Все зависит от здоровья. Если все отлично, то дай бог, буду играть и покорять все что можно.
— Я видел, что про тебя написали СМИ в Сербии. Скажи, сколько сербов постучалось к тебе в direct?
—
— Ты ответила
— Нет. Но не то чтобы гордость, просто нет времени это все переводить.
— В нашем прошлом интервью ты говорила, что
— Кстати, этот парень пишет до сих пор, каждый день. Появилось еще очень много людей, которые любят меня за то, что я есть, мой Instargram, фото, видео, мои игры, моменты. Я ценю свою аудиторию, для подписчиков из Казахстана провожу разные конкурсы, скоро планирую провести свой гив (giveaway — конкурс в Instagram с призами). Но странностей вроде не было.
Блиц.
— Кто для тебя самый притягательный мужчина на планете?
— Мой будущий муж. Я же
— Слишком корректный ответ.
— Мне нравятся многие. Например, такие, как Тео Джеймс, Марио Касас, Вин Дизель.
— Кстати, что не так с твоим характером?
— Очень сложный. Я вспыльчивая, не переношу вранье, сразу обрываю
— Я вспомнил, ты ведь рассказывала историю, как вырубила
— Это да, меня легко вывести из себя. Включается во мне не девушка с обложки, а
— Что ты в первую очередь сделаешь, когда закончится карантин?
—
— Миллион долларов или победа на чемпионате мира?
— Чемпионат мира, без вариантов.
— Как находиться в самоизоляции и не набрать лишний вес?
— Мне очень сложно, так как поесть я люблю. Но у меня дома не бывает скучно, танцы, борьба с подружками, бокс и домашние тренировки помогают мне держать себя в форме.
— Самый интересный фильм, который посмотрела во время карантина?
— «365 дней». Топ!
— Ты бы снялась для журналов вроде Maxim или Playboy?
— Думаю, да, но не полностью голой.
— Кого ты считаешь самой красивой женщиной на планете?
— Анджелину Джоли.
— Подкатывали ли к тебе тренеры из волейбола?
— Слава богу, нет.