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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Я бы снялась для Playboy, но …». Казахстанская волейболистка — о карьере, открытии ночного клуба и мужчинах

Она выступает в команде из Костаная.

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17
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Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова бесплатно играет в профессиональной команде, хочет открыть собственный ночной клуб и раскрутила аккаунт в Instagram до ста тысяч подписчиков. На эти и другие темы одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана поговорила с корреспондентом Vesti.kz.

— Расскажи, как ты переживаешь карантин. Что делаешь с таким количеством свободного времени?

—  Слава богу, в нашем городе (Костанай) не так все строго. По вечерам каждый день бегаю, открываю новые кулинарные рецепты, читаю, занимаюсь Instagram и снимаю разные ролики, поскольку сейчас все закрыто и есть время для социальных сетей.

— Почему ты ушла из волейбольного клуба «Алматы»?

—  Соскучилась по дому, поэтому вернулась. Хотела помочь волейбольной команде в родном городе.

— Чемпионат страны досрочно завершен. Я слышал, что в некоторых клубах были проблемы с выплатами. Как у вас обстоит ситуация?

— Все просто, у нас не было тут зарплат.

— То есть ты играла ради того, чтобы поддерживать форму или как?

— Просто помогала своей команде, мне не было это в тягость, деньги мне приносил Instagram, поэтому я в них не нуждалась. Мне приятно слышать слова благодарности от команды, от девчат, я ценю такое.

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 — Ты сейчас зарабатываешь в Instargram больше, чем, допустим, год назад?

—  Да, конечно.

— Сколько стоит у тебя заказать рекламу?

—  Это индивидуально, нет конкретной суммы.

—  В период карантина стало меньше предложений по рекламе или нет?

— Да, конечно, ну я отношусь к этому с пониманием, вхожу в положение, делаю по очень низкой цене.

— Кристина Карапетян открыла YouTube-канал, ты планируешь покорять эту платформу?

— Планирую, в этом году. Но пока секрет, что там будет. Я пока только разрабатываю эту идею.

— Будет так же горячо, как в Instagram?

—  По-другому не умею.

— Еще я слышал, что ты участвуешь в открытии чуть ли не ночного клуба в Костанае. Насколько это правда?

— Да, но сейчас это все приостановилось из-за эпидемии. Дай бог, все закончится, и в этом году у меня обязательно будет свой клуб. Опять же, пока не могу говорить о всех подробностях.

— Instagram, YouTube, ночной клуб — объясни, зачем тебе волейбол?

— Волейбол — моя любовь, это часть моей жизни, я без него не могу уже. Планирую ли играть дальше? Да, обязательно.

— Хорошо, ты продолжишь играть. У тебя остается спортивная цель в карьере? Например, выиграть чемпионат страны или попасть в сборную?

— Если честно, сложный вопрос. Я пока определяюсь. Все зависит от здоровья. Если все отлично, то дай бог, буду играть и покорять все что можно.

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 — Я видел, что про тебя написали СМИ в Сербии. Скажи, сколько сербов постучалось к тебе в direct?

— Очень-очень много, там до конца не пролистать.

— Ты ответила кому-нибудь?

—  Нет. Но не то чтобы гордость, просто нет времени это все переводить.

— В нашем прошлом интервью ты говорила, что какой-то парень тебе пишет несколько лет. Но ты ему не отвечаешь. За последний год, какие еще странности ты встречала в своем Instagram?

— Кстати, этот парень пишет до сих пор, каждый день. Появилось еще очень много людей, которые любят меня за то, что я есть, мой Instargram, фото, видео, мои игры, моменты. Я ценю свою аудиторию, для подписчиков из Казахстана провожу разные конкурсы, скоро планирую провести свой гив (giveaway — конкурс в Instagram с призами). Но странностей вроде не было.

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Блиц.

— Кто для тебя самый притягательный мужчина на планете?

— Мой будущий муж. Я же когда-то выйду замуж. Хотя с моим характером не каждый справится.

— Слишком корректный ответ.

— Мне нравятся многие. Например, такие, как Тео Джеймс, Марио Касас, Вин Дизель.

— Кстати, что не так с твоим характером?

— Очень сложный. Я вспыльчивая, не переношу вранье, сразу обрываю какие-либо отношения с людьми, которые хоть раз мне соврали. Требовательна.

— Я вспомнил, ты ведь рассказывала историю, как вырубила какого-то парня.

— Это да, меня легко вывести из себя. Включается во мне не девушка с обложки, а какой-то Мейвезер (смеется).

— Что ты в первую очередь сделаешь, когда закончится карантин?

— Наконец-то зайду в спортзал, далее займусь всеми незаконченными делами, займусь клубом.

— Миллион долларов или победа на чемпионате мира?

— Чемпионат мира, без вариантов.

— Как находиться в самоизоляции и не набрать лишний вес?

— Мне очень сложно, так как поесть я люблю. Но у меня дома не бывает скучно, танцы, борьба с подружками, бокс и домашние тренировки помогают мне держать себя в форме.

— Самый интересный фильм, который посмотрела во время карантина?

— «365 дней». Топ!

— Ты бы снялась для журналов вроде Maxim или Playboy?

— Думаю, да, но не полностью голой.

— Кого ты считаешь самой красивой женщиной на планете?

— Анджелину Джоли.

— Подкатывали ли к тебе тренеры из волейбола?

— Слава богу, нет.

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