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18:52 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион по волейболу Волков подпишет контракт с казанским «Зенитом»

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков продолжит карьеру в казанском «Зените». Об этом Волков сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Контракт пока не подписан, но есть соглашение. Контракт будет рассчитан на один сезон», — сказал 35-летний Волков.

Волков в минувшем сезоне выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за «Зенит» с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.

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