Олимпийский чемпион по волейболу Волков подпишет контракт с казанским «Зенитом»

«Контракт пока не подписан, но есть соглашение. Контракт будет рассчитан на один сезон», — сказал 35-летний Волков.

Волков в минувшем сезоне выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за «Зенит» с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.