Олимпийский чемпион по волейболу Волков подпишет контракт с казанским «Зенитом»
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков продолжит карьеру в казанском «Зените». Об этом Волков сообщил ТАСС.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по волейболу Александр Волков продолжит карьеру в казанском «Зените». Об этом Волков сообщил ТАСС.
«Контракт пока не подписан, но есть соглашение. Контракт будет рассчитан на один сезон», — сказал 35-летний Волков.
Волков в минувшем сезоне выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за «Зенит» с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года. Также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги.