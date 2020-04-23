Волейбольные еврокубки не будут доиграны из-за коронавируса

Ранее было объявлено, что все соревнования под эгидой CEV отложены из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом, не будут завершены европейские мужские и женские волейбольные клубные турниры: Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова.

Несмотря на это решение, CEV выплатит клубам-участникам еврокубков 80% призового фонда. Также призовой фонд будет сохранен на следующий еврокубковый сезон, а клубам будет оказана дополнительная финансовая поддержка.