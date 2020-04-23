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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейбольные еврокубки не будут доиграны из-за коронавируса

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Оставшаяся часть еврокубкового сезона не будет доиграна, включая Суперфинал Лиги чемпионов, сообщается на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:31 MSK, 23.04
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Ранее было объявлено, что все соревнования под эгидой CEV отложены из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом, не будут завершены европейские мужские и женские волейбольные клубные турниры: Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова.

Несмотря на это решение, CEV выплатит клубам-участникам еврокубков 80% призового фонда. Также призовой фонд будет сохранен на следующий еврокубковый сезон, а клубам будет оказана дополнительная финансовая поддержка.

Суперфинал Лиги чемпионов должен был пройти 16 мая в Берлине. В турнире на момент остановки выступали два российских клуба — кемеровский «Кузбасс», вышедший в полуфинал, и «Факел» из Нового Уренгоя, игравший в четвертьфинале.

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