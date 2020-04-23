Волейбольные еврокубки не будут доиграны из-за коронавируса
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Оставшаяся часть еврокубкового сезона не будет доиграна, включая Суперфинал Лиги чемпионов, сообщается на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Оставшаяся часть еврокубкового сезона не будет доиграна, включая Суперфинал Лиги чемпионов, сообщается на сайте Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Ранее было объявлено, что все соревнования под эгидой CEV отложены
Несмотря на это решение, CEV выплатит
Суперфинал Лиги чемпионов должен был пройти 16 мая в Берлине. В турнире на момент остановки выступали два российских клуба — кемеровский «Кузбасс», вышедший в полуфинал, и «Факел» из Нового Уренгоя, игравший в четвертьфинале.