Сабина Алтынбекова рассказала о нашумевшем видео с зажигательным танцем

На днях в одной из групп в Instagram появилось видео, где казахстанская волейболистка станцевала вместе с партнерами по команде.

Сейчас Алтынбекова выступает за клуб «Аль-Васл» из чемпионата ОАЭ. В эту команду казахстанка перешла в декабре, а дебютировала в январе.

«Это видео было сделано в конце января перед ответственной игрой. Мы всегда стараемся перед игрой позитивно настроиться, и в один из таких дней девочки из команды сняли это видео», — рассказала Сабина.