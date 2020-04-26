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26 апреля, источник: Vesti.kz

Сабина Алтынбекова рассказала о нашумевшем видео с зажигательным танцем

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова прокомментировала корреспонденту Vesti.kz зажигательный танец в ее исполнении.

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На днях в одной из групп в Instagram появилось видео, где казахстанская волейболистка станцевала вместе с партнерами по команде.

Сейчас Алтынбекова выступает за клуб «Аль-Васл» из чемпионата ОАЭ. В эту команду казахстанка перешла в декабре, а дебютировала в январе.

«Это видео было сделано в конце января перед ответственной игрой. Мы всегда стараемся перед игрой позитивно настроиться, и в один из таких дней девочки из команды сняли это видео», — рассказала Сабина.

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