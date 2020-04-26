«Поддерживаем связь друг с другом». Сабина Алтынбекова — об Исламхане, контракте с клубом из ОАЭ и Instagram

— Сабина, как ваш карантин, где его проводите? И как вам эта ситуация с пандемией коронавируса?
— В принципе, карантин проходит неплохо. На данный момент я нахожусь в Дубае, соблюдая все меры предосторожности. С 16 марта был объявлен режим карантина, в связи с этим тренировки проходят в домашних условиях. Стараемся поддерживать форму самостоятельно.
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— Расскажите, как появился вариант с клубом «Аль-Васл» и были ли еще какие-то варианты?
— Изначально один из волейбольных клубов ОАЭ предложил мне участвовать в соревнованиях, посвященных открытию месяца Рамадан 2019 года. После этого волейбольный клуб «Аль-Васл», который является клубом шейха Шамса Хашер Мана Аль-Мактума, связался со мной и предложил переговорить о сотрудничестве.
— На сколько лет у вас контракт с «Аль-Васлом»?
— Пока контракт заключен на один сезон.
— Вспомните свой дебютный матч в ОАЭ, как он прошел и как дался вам?
— Первая игра состоялась 10 января, мы играли с «Шабаб Аль-Ахли» и выиграли у них со счетом 3:2. Это была тяжелая и напряженная игра, но благодаря сплоченности команды и профессионализму тренера мы одержали победу.
— С кем больше всего общаетесь в новом клубе? И кто вас поддерживает в ОАЭ?
— С первых дней моего пребывания в ОАЭ команда тепло встретила меня и до сегодняшнего дня поддерживает. Здесь также я бы хотела отметить, что директор клуба, менеджеры и тренеры с особой теплотой относятся ко мне и постарались сделать все, чтобы мое пребывание в Эмиратах было наиболее комфортным, огромное спасибо им за это.
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— Как вам играть в ОАЭ? И какие есть отличия от чемпионата Казахстана?
— Я бы не сказала, что играть в ОАЭ легко, это требует много усилий и работы над собой. Отличие от казахстанского волейбола в том, что много средств и внимания предоставлено именно женскому волейболу. Но при этом уровень волейбола в Казахстане ничем не хуже уровня волейбола в Эмиратах.
— Почему вы очень редко публикуете посты в Instagram, ведь вы одна из самых популярных спортсменов Казахстана в этой соцсети и у вас очень много подписчиков?
— Instagram не является для меня платформой заработка или продвижения моего имени и бренда. Но в свободное время я стараюсь делиться частью своей жизни с подписчиками.
— Слышали ли вы, что не так давно в ОАЭ появился и казахстанский футболист — Бауыржан Исламхан играет за «Аль-Айн». Может, пересекались с ним или как-то по-другому общались?
— Да, я знаю. И я очень рада, что казахстанские спортсмены пробуют себя в качестве легионеров. Мы, спортсмены, всегда поддерживаем связь друг с другом.
— Следите ли вы вообще за футболом и есть ли у вас любимая команда и футболист?
— К сожалению, я не слежу за футболом так, как мне хотелось бы.
— Или, может, у вас есть другой любимый вид спорта, помимо волейбола? Если да, то какой?
— Мне нравятся бокс и дзюдо.
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— На днях появилось видео с вашем танцем в клубе. Оно уже стало очень популярным. Расскажите подробнее о нем, как оно появилось?
— Это видео было сделано в конце января перед ответственной игрой. Мы всегда стараемся перед игрой позитивно настроиться, и в один из таких дней девочки из команды сняли это видео.
— Как вам кухня в ОАЭ и пробовали ли какие-то их национальные блюда? И чем там в основном питаетесь?
— У меня нет особых предпочтений в плане еды. Но арабская кухня мне очень нравится, в частности салат фаттуш и хумус.
— Когда вы планируете вернуться домой, в Казахстан?
— В связи с нынешним положением в мире в скором времени планирую прилететь в Казахстан.
Напомним, сейчас Алтынбекова выступает за клуб «Аль-Васл» из чемпионата ОАЭ. В эту команду казахстанка перешла в декабре, а дебютировала в январе.
Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан перешел в «Аль-Айн» 31 января, подписав контракт до конца сезона. Он уже успел стать автором красивого гола дальним ударом.
Отметим, что в ОАЭ, как и во многих странах, спортивные соревнования приостановлены с марта из-за пандемии коронавируса.