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29 апреля, источник: БЕЛТА

Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова пополнила ряды «Минчанки»

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагональная сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Азизова будет выступать за «Минчанку» в сезоне 2020/2021. Такая информация опубликована в официальном аккаунте столичной команды в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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С 2012-го по 2017 год Маргарита Азизова выступала в команде «Телеком Баку», была вице-чемпионкой (2016) и победительницей чемпионата Азербайджана (2017). Также в ее послужном списке — выступления в чемпионатах Турции и Польши.

Комментируя свой выбор в пользу многократных чемпионок Беларуси, спортсменка отметила: «Я очень рада перейти в “Минчанку”, много хорошего слышала о клубе и следила за ним в Суперлиге, интересная команда. К тому же всегда хотела играть в российском чемпионате».

Как сообщается, в белорусском клубе Маргарита Азизова будет выступать под 10-м номером.

Российские легионеры Ольга Богданова и Наталья Думчева, выступавшие в «Минчанке», покинули дружину. Не продлила соглашение с командой из столицы Беларуси и одна из лидеров клуба Екатерина Сокольчик.

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