Волейболистка сборной Азербайджана Маргарита Азизова пополнила ряды «Минчанки»

С 2012-го по 2017 год Маргарита Азизова выступала в команде «Телеком Баку», была вице-чемпионкой (2016) и победительницей чемпионата Азербайджана (2017). Также в ее послужном списке — выступления в чемпионатах Турции и Польши.

Комментируя свой выбор в пользу многократных чемпионок Беларуси, спортсменка отметила: «Я очень рада перейти в “Минчанку”, много хорошего слышала о клубе и следила за ним в Суперлиге, интересная команда. К тому же всегда хотела играть в российском чемпионате».

Как сообщается, в белорусском клубе Маргарита Азизова будет выступать под 10-м номером.