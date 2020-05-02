Одна из лидеров сборной Беларуси по волейболу Анна Климец перешла в московское «Динамо»

Белоруска стала одним из четырех новичков московской дружины наряду с Марией Бибиной, Софьей Кузнецовой и Наталией Перейра.

Напомним, в ноябре минувшего сезона Анна Климец, выступавшая за «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга, во время встречи с саратовским «Протоном» получила серьезную травму и выбыла из строя до конца розыгрыша суперлиги, матчи которой завершились досрочно из-за пандемии COVID-19.

Анна Климец защищала цвета «Уралочки-НТМК» с 2015 года, за это время стала серебряным и многократным бронзовым призером чемпионатов России.