Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
27Лучшие спортивные фото 2020 года
2 мая, источник: БЕЛТА

Одна из лидеров сборной Беларуси по волейболу Анна Климец перешла в московское «Динамо»

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из лидеров женской сборной Беларуси по волейболу блокирующая Анна Климец пополнила ряды московского «Динамо», сообщает со ссылкой на официальный сайт «бело-синих» корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Белоруска стала одним из четырех новичков московской дружины наряду с Марией Бибиной, Софьей Кузнецовой и Наталией Перейра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в ноябре минувшего сезона Анна Климец, выступавшая за «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга, во время встречи с саратовским «Протоном» получила серьезную травму и выбыла из строя до конца розыгрыша суперлиги, матчи которой завершились досрочно из-за пандемии COVID-19.

Анна Климец защищала цвета «Уралочки-НТМК» с 2015 года, за это время стала серебряным и многократным бронзовым призером чемпионатов России.

Московское «Динамо» после возрождения в 2004 году неизменно является одним из лидеров российской суперлиги среди женских команд. Клуб семь раз побеждал в чемпионате России, четырежды брал верх в розыгрыше Кубка России, по два раза выигрывал Суперкубок России и серебро Лиги чемпионов.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Марат Башаров поделился архивным снимком с дочерью, но нарвался на критику
«Зенит» или «Локомотив»? Кому в РПЛ нужен Денис Черышев
Губерниев прокомментировал скандальные высказывания Шалимова
Семак: «Зенит» прислал контракт, по которому у меня есть вопросы
Олег Тактаров высказался об отношении к семье Нурмагомедовых
Сын Плющенко и Рудковской записал видеоответ Андрею Аршавину
Клуб НХЛ подписал контракт с российским вратарем
Мирча Луческу считает, что «Зенит» не сможет оставить Кокорина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь