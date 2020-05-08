Международная федерация волейбола отменила матчи Лиги наций в 2020 году

FIVB 13 марта объявила о том, что Лига наций у мужчин и женщин отложена из-за пандемии коронавируса до окончания Олимпийских игр в Токио. В России должны были пройти два этапа Лиги наций: у мужчин — в Ярославле, у женщин — в Уфе. Однако впоследствии МОК перенес Олимпиаду-2020 на следующий год.

«Вместе с нашими партнерами мы изучили все возможные варианты проведения Лиги наций в 2020 году. Частью того, что делает Лигу наций особенным турниром, является то, что это действительно глобальное мероприятие, которое нравится игрокам и поклонникам со всего мира. Но это увеличивает риск (заражения) во время нынешней глобальной пандемии. Поэтому было бы неосторожно, может быть, даже безответственно для нас продолжать мероприятие, когда мы не можем предоставить игрокам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром», — сказал президент FIVB Ари Граса.