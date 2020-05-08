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13:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация волейбола отменила матчи Лиги наций в 2020 году

Матчи волейбольной Лиги наций в 2020 году отменены из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

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Источник: Спорт РИА Новости

FIVB 13 марта объявила о том, что Лига наций у мужчин и женщин отложена из-за пандемии коронавируса до окончания Олимпийских игр в Токио. В России должны были пройти два этапа Лиги наций: у мужчин — в Ярославле, у женщин — в Уфе. Однако впоследствии МОК перенес Олимпиаду-2020 на следующий год.

«Вместе с нашими партнерами мы изучили все возможные варианты проведения Лиги наций в 2020 году. Частью того, что делает Лигу наций особенным турниром, является то, что это действительно глобальное мероприятие, которое нравится игрокам и поклонникам со всего мира. Но это увеличивает риск (заражения) во время нынешней глобальной пандемии. Поэтому было бы неосторожно, может быть, даже безответственно для нас продолжать мероприятие, когда мы не можем предоставить игрокам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром», — сказал президент FIVB Ари Граса.

«Вместо этого наше внимание теперь обращено на Лигу наций-2021. Я знаю, что наши невероятные спортсмены будут неустанно готовиться к соревнованиям. Я не сомневаюсь, что следующий год будет очень интересным для волейбола», — добавил он.

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