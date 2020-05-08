Международная федерация волейбола отменила матчи Лиги наций в 2020 году
Матчи волейбольной Лиги наций в 2020 году отменены
Матчи волейбольной Лиги наций в 2020 году отменены
FIVB 13 марта объявила о том, что Лига наций у мужчин и женщин отложена
«Вместе с нашими партнерами мы изучили все возможные варианты проведения Лиги наций в 2020 году. Частью того, что делает Лигу наций особенным турниром, является то, что это действительно глобальное мероприятие, которое нравится игрокам и поклонникам со всего мира. Но это увеличивает риск (заражения) во время нынешней глобальной пандемии. Поэтому было бы неосторожно, может быть, даже безответственно для нас продолжать мероприятие, когда мы не можем предоставить игрокам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром», — сказал президент FIVB Ари Граса.
«Вместо этого наше внимание теперь обращено на Лигу наций-2021. Я знаю, что наши невероятные спортсмены будут неустанно готовиться к соревнованиям. Я не сомневаюсь, что следующий год будет очень интересным для волейбола», — добавил он.