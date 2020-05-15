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15 мая, источник: ТАСС

Формат чемпионата России по волейболу определят в течение двух недель

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Формат чемпионата России по волейболу среди мужских команд будет определен в ближайшие две недели. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу ВФВ провела с клубами совещание относительно проведения чемпионата России в будущем сезоне. Стало известно, что турнир начнется в конце сентября.

«Пока мы ждем от клубов предложений по чемпионату. Условно есть два варианта — такой формат, как раньше, с разъездным календарем. Или туровая система. У клубов есть две недели, чтобы высказать свою позицию по календарю», — сказал Шевченко.

«Мы также ждем, как будет меняться ситуация. Со зрителями проводить матчи или без зрителей. По этому поводу мы находимся в контакте с Минспортом», — добавил глава ВФВ.

Минувший чемпионат России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

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