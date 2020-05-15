Формат чемпионата России по волейболу определят в течение двух недель

В пятницу ВФВ провела с клубами совещание относительно проведения чемпионата России в будущем сезоне. Стало известно, что турнир начнется в конце сентября.
«Пока мы ждем от клубов предложений по чемпионату. Условно есть два варианта — такой формат, как раньше, с разъездным календарем. Или туровая система. У клубов есть две недели, чтобы высказать свою позицию по календарю», — сказал Шевченко.
«Мы также ждем, как будет меняться ситуация. Со зрителями проводить матчи или без зрителей. По этому поводу мы находимся в контакте с Минспортом», — добавил глава ВФВ.
Минувший чемпионат России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.