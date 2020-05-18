Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с казанским «Зенитом»

Волкову 35 лет, в минувшем сезоне он выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за «Зенит» с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги. Блокирующий является пятикратным чемпионом России, двукратным победителем кубка страны, победителем Лиги чемпионов.