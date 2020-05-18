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12:08 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с казанским «Зенитом»

ТАСС, 18 мая. Олимпийский чемпион Александр Волков подписал соглашение с казанским волейбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее Волков сообщил ТАСС, что близок к подписанию соглашения с казанским клубом на один сезон.

«Легендарный блокирующий и олимпийский чемпион снова с нами», — говорится в сообщении.

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Волкову 35 лет, в минувшем сезоне он выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за «Зенит» с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги. Блокирующий является пятикратным чемпионом России, двукратным победителем кубка страны, победителем Лиги чемпионов.

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