Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с казанским «Зенитом»
ТАСС, 18 мая. Олимпийский чемпион Александр Волков подписал соглашение с казанским волейбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает
ТАСС, 18 мая. Олимпийский чемпион Александр Волков подписал соглашение с казанским волейбольным клубом «Зенит». Об этом сообщает
Ранее Волков сообщил ТАСС, что близок к подписанию соглашения с казанским клубом на один сезон.
«Легендарный блокирующий и олимпийский чемпион снова с нами», — говорится в сообщении.
Волкову 35 лет, в минувшем сезоне он выступал за «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Блокирующий уже выступал за «Зенит» с 2011 по 2015 год. Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, а также бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года, также он становился обладателем Кубка мира и победителем Мировой лиги. Блокирующий является пятикратным чемпионом России, двукратным победителем кубка страны, победителем Лиги чемпионов.