Московский волейбольный клуб «Динамо» будет выступать на новой арене со следующего сезона

Волейболисты московского клуба с сезона-2020/21 будут проводить домашние матчи на арене «Динамо», расположенной на улице Василисы Кожиной. Трибуны спортивного комплекса рассчитаны на 3,5 тыс. зрителей. Ранее домашние игры «Динамо» проходили на одноименной арене, находящейся на улице Лавочкина.

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«Мы очень рады, что уже со следующего сезона наша команда будет проводить домашние матчи на новой арене на улице Василисы Кожиной, — заявил заместитель генерального директора “Динамо” Сергей Заиченко. — Это современный спортивный комплекс, который отвечает нуждам как спортсменов, так и болельщиков. В распоряжении команды будет отличная инфраструктура, позволяющая полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе, а болельщики смогут наслаждаться игрой в комфортных условиях».

Минувший сезон чемпионата России был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Динамо» заняло четвертое место по итогам регулярного чемпионата. Московский клуб по два раза выигрывал чемпионат и Кубок России, а также пять раз становился чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка СССР.