Николай Карполь в 82 года продолжит тренировать волейболисток «Уралочки-НТМК»

Источник: ИТАР-ТАСС

Карполь тренирует «Уралочку» с 1969 года. Ранее специалист сообщал, что планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение одного из канадских тренеров, возглавлявшего один клуб на протяжении 50 лет. Предстоящий сезон должен стать для Карполя 52-м на посту главного тренера «Уралочки».

«Что касается меня, то если будет здоровье, я продолжу работать», — сказал Карполь, которому 1 мая исполнилось 82 года.

Сейчас мы ждем, когда сможем тренироваться. Мы предоставили команде отпуск до 1 июля. Николай Карполь