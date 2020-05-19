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18:09 (мск), источник: ТАСС

Николай Карполь в 82 года продолжит тренировать волейболисток «Уралочки-НТМК»

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Николай Карполь продолжит тренировать екатеринбургский женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» в сезоне-2020/21. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Карполь тренирует «Уралочку» с 1969 года. Ранее специалист сообщал, что планирует войти в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение одного из канадских тренеров, возглавлявшего один клуб на протяжении 50 лет. Предстоящий сезон должен стать для Карполя 52-м на посту главного тренера «Уралочки».

«Что касается меня, то если будет здоровье, я продолжу работать», — сказал Карполь, которому 1 мая исполнилось 82 года.

Сейчас мы ждем, когда сможем тренироваться. Мы предоставили команде отпуск до 1 июля.
Николай Карполь

Карполь 14 раз приводил «Уралочку» к победе в чемпионате России и 11 раз — в чемпионате СССР. Дважды выигрывал золото Олимпийских игр со сборной СССР и дважды завоевывал серебро Игр со сборной России. Он является самым титулованным волейбольным тренером в мире.

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