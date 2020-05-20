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12:43 (мск), источник: Sport24

Российский волейбольный тренер побил рекорд Книги Гиннесса. Карполь отработал 51 год с одной командой

Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь сообщил, что он побил рекорд Книги Гиннесса по длительности пребывания на своем посту.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы пока заявку не подавали, но я уже превысил рекорд на один год — отработал 51 год с одной командой», — цитирует 82-летнего Карполя ТАСС.

Специалист заявлял о желании побить рекорд в 2017 году. Для фиксации рекорда требуется предоставить команде специалистов Книги рекордов Гиннесса необходимые документы и доказательства, подтверждающие результат.

Накануне стало известно, что Карполь продолжит тренировать «Уралочку» в следующем сезоне. Специалист возглавляет клуб с 1969 года, предстоящий сезон станет для него 52-м в этой должности.

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