Российский волейбольный тренер побил рекорд Книги Гиннесса. Карполь отработал 51 год с одной командой
Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь сообщил, что он побил рекорд Книги Гиннесса по длительности пребывания на своем посту.
Главный тренер «Уралочки» Николай Карполь сообщил, что он побил рекорд Книги Гиннесса по длительности пребывания на своем посту.
«Мы пока заявку не подавали, но я уже превысил рекорд на один год — отработал 51 год с одной командой», — цитирует 82-летнего Карполя ТАСС.
Специалист заявлял о желании побить рекорд в 2017 году. Для фиксации рекорда требуется предоставить команде специалистов Книги рекордов Гиннесса необходимые документы и доказательства, подтверждающие результат.
Накануне стало известно, что Карполь продолжит тренировать «Уралочку» в следующем сезоне. Специалист возглавляет клуб с 1969 года, предстоящий сезон станет для него 52-м в этой должности.