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19:26 (мск), источник: ТАСС

Волейбольный клуб «Нова» не выступит в чемпионате России из-за долгов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейбольный клуб «Нова» не сыграет в следующем сезоне чемпионата России из-за проблем с финансированием. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

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«“Нова” не сыграет в следующем сезоне Суперлиги. У клуба накопились большие долги, одна область не в состоянии содержать команду», — сказал Шляхтин.

На данный момент Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.

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