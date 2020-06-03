Волейбольный клуб «Нова» не выступит в чемпионате России из-за долгов
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейбольный клуб «Нова» не сыграет в следующем сезоне чемпионата России
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейбольный клуб «Нова» не сыграет в следующем сезоне чемпионата России
«“Нова” не сыграет в следующем сезоне Суперлиги. У клуба накопились большие долги, одна область не в состоянии содержать команду», — сказал Шляхтин.
На данный момент Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.