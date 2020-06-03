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19:38 (мск), источник: ТАСС

Волейбольный клуб «Нова» сохранит профессиональный статус, несмотря на долги

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейбольный клуб «Нова» сохранит свой профессиональный статус, несмотря на финансовые долги. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

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Ранее стало известно о том, что клуб не выступит в следующем сезоне чемпионата России в суперлиге из-за проблем с финансированием.

«“Нова” сохранит профессиональный статус», — сказал Шляхтин.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не определила календарь на будущий сезон. Соревнования должны начаться в сентябре.

Клуб «Нова» был создан в 1993 году в Новокуйбышевске Самарской области, до 2003 года выступал под названием «Октан». Наивысшее достижение — 7-е место в чемпионате России в 2005 году, два выхода в финал Кубка России (1997, 1999).

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