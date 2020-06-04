Белорусский волейболист Владислав Давыскиба продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Италии

Ранее 19-летний спортсмен выступал за столичный «Строитель», в составе которого стал обладателем Кубка Беларуси и серебряным призером чемпионата страны.

В недавно завершившемся чемпионате Беларуси уроженец Жлобина провел 16 матчей, 46 сетов и набрал 162 очка. В составе сборной Беларуси в 2017 году становился лучшим бомбардиром первенства Европы (U-17). Кроме того, Владислав Давыскиба играет и в пляжный волейбол, выиграл турнир CEV Youth Continental Cup в 2017 году в паре с Алексеем Ратуцким.