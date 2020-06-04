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4 июня, источник: БЕЛТА

Белорусский волейболист Владислав Давыскиба продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Италии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб итальянской волейбольной суперлиги «Веро Волей Монца» официально подтвердил переход доигровщика сборной Беларуси Владислава Давыскибы. Информация об этом размещена на официальном сайте команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Ранее 19-летний спортсмен выступал за столичный «Строитель», в составе которого стал обладателем Кубка Беларуси и серебряным призером чемпионата страны.

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В недавно завершившемся чемпионате Беларуси уроженец Жлобина провел 16 матчей, 46 сетов и набрал 162 очка. В составе сборной Беларуси в 2017 году становился лучшим бомбардиром первенства Европы (U-17). Кроме того, Владислав Давыскиба играет и в пляжный волейбол, выиграл турнир CEV Youth Continental Cup в 2017 году в паре с Алексеем Ратуцким.

Ранее сообщалось об интересе к игроку минского клуба со стороны многократного победителя Лиги чемпионов казанского «Зенита», однако Владислав Давыскиба, которого называют одним из самых одаренных волейболистов Беларуси последних лет, выбрал итальянский вектор развития карьеры. Его новый клуб в 2019 году выиграл Кубок Вызова ЕКВ среди мужских команд. Ранее, под другим названием, команда из Монцы дважды становилась обладательницей Кубка Кубков (1991, 1992), выходила в финал Кубка Италии. С 1988 года неизменный участник Серии «А», а ныне суперлиги.

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