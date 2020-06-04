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17:24 (мск), источник: ТАСС

Оренбургский «Нефтяник» может заменить «Нову» в чемпионате России по волейболу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оренбургский волейбольный клуб «Нефтяник» может заменить «Нову» из Самарской области в чемпионате России. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Виталий Бухвалов.

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В четверг стало известно, что «Нова» не выступит в Суперлиге в следующем сезоне из-за проблем с финансированием.

«Мы весь сезон стремились к тому, чтобы выйти в Суперлигу, — сказал Бухвалов. — На данный момент мы ждем приглашения от Всероссийской федерации волейбола. После его поступления мы будем его рассматривать, обсуждать с руководством региона. Желание выступать в Суперлиге у нас есть».

Сезон-2019/20 чемпионата России по волейболу был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Чемпионом признали новосибирский «Локомотив». В турнире участвовали 14 команд. «Нефтяник» занял второе место в таблице второго по силе дивизиона.

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