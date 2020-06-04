Оренбургский «Нефтяник» может заменить «Нову» в чемпионате России по волейболу

В четверг стало известно, что «Нова» не выступит в Суперлиге в следующем сезоне из-за проблем с финансированием.

«Мы весь сезон стремились к тому, чтобы выйти в Суперлигу, — сказал Бухвалов. — На данный момент мы ждем приглашения от Всероссийской федерации волейбола. После его поступления мы будем его рассматривать, обсуждать с руководством региона. Желание выступать в Суперлиге у нас есть».