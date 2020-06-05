Диагональный сборной России по волейболу Полетаев стал игроком «Зенита»
Диагональный сборной России Виктор Полетаев стал игроком петербургского «Зенита», сообщается на сайте волейбольного клуба.
Диагональный сборной России Виктор Полетаев стал игроком петербургского «Зенита», сообщается на сайте волейбольного клуба.
В среду было объявлено, что Полетаев покинул кемеровский «Кузбасс».
«Очень рад, что в предстоящем сезоне буду выступать за такую сильную команду, как “Зенит” (Санкт-Петербург). С нетерпением жду начала сезона и встречи с петербургскими болельщиками. Нам очень нужна будет поддержка зрителей для решения самых амбициозных задач. Постараюсь принести максимум пользы клубу», — сказал 24-летний Полетаев.
В составе сборной России Полетаев дважды побеждал в Лиге наций.