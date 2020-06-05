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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Диагональный сборной России по волейболу Полетаев стал игроком «Зенита»

Диагональный сборной России Виктор Полетаев стал игроком петербургского «Зенита», сообщается на сайте волейбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду было объявлено, что Полетаев покинул кемеровский «Кузбасс».

«Очень рад, что в предстоящем сезоне буду выступать за такую сильную команду, как “Зенит” (Санкт-Петербург). С нетерпением жду начала сезона и встречи с петербургскими болельщиками. Нам очень нужна будет поддержка зрителей для решения самых амбициозных задач. Постараюсь принести максимум пользы клубу», — сказал 24-летний Полетаев.

В составе сборной России Полетаев дважды побеждал в Лиге наций.

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