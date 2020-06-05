Диагональный сборной России по волейболу Полетаев стал игроком «Зенита»

«Очень рад, что в предстоящем сезоне буду выступать за такую сильную команду, как “Зенит” (Санкт-Петербург). С нетерпением жду начала сезона и встречи с петербургскими болельщиками. Нам очень нужна будет поддержка зрителей для решения самых амбициозных задач. Постараюсь принести максимум пользы клубу», — сказал 24-летний Полетаев.